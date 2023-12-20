Среда вошла в пятерку самых теплых 20 декабря в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Среда, 20 декабря, вошла в пятерку самых теплых для этой даты, отметила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"20 декабря в период 12–15 часов температура воздуха в Москве, на ВДНХ, удерживалась на уровне 4 градусов. Этот день войдет в пять самых теплых для этой даты. Рекордно тепло в этот день было в 2015 году – 5,2 градуса", – говорится в ее публикации.

Синоптик отметила, что снег в столице продолжает таять.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается существенное уменьшение снежного покрова, однако сугробы снова начнут расти 24 декабря.

В свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за прошедшие сутки сугробы в Москве уменьшились на 7 сантиметров, и высота снежного покрова составила 24 сантиметра, что все еще выше нормы по климату.



Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря