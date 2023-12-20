Синоптик не исключил 20-градусные морозы в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься до 20 градусов мороза. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов.

По словам синоптика, 24 декабря в город придут морозы. До 29 декабря в Москве установится температура -3…-8 градусов ниже нуля.

"Но под самый Новый год со Скандинавии свалится антициклон и морозы усилятся до 15, а может быть, и до 20 градусов", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом, по словам Шувалова, такой прогноз является довольно рискованным, поскольку был сделан более чем за семь дней до даты.

"Погодный сценарий" в Москве сейчас развивается вопреки статистике, обратил внимание синоптик. За последние 25 лет новогодняя ночь была морозной в столице только пять раз и всего один раз в XXI веке: 1 января 2003 года температура воздуха опустилась до -20 градусов.

В связи с оттепелью за прошедшие сутки в Москве высота сугробов уменьшилась еще на 7 сантиметров. Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ составила 24 сантиметра.

Однако, как сообщал Шувалов до этого, 23 декабря в столице ожидается снегопад. В городе выпадет до 10 миллиметров осадков.



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