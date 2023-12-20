Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снегопады

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Снегопады вернутся в Москву в конце текущей недели. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, поднявшаяся в столице до положительных значений температура воздуха вновь начнет снижаться. В воскресенье, 24 декабря, в город вернутся морозы до -6 градусов.

"В субботу, предварительно, ожидается сильный снегопад, до десяти миллиметров", – уточнил Шувалов.

Вместе с этим эксперт предупредил, что в течение недели в Москве будет понижаться атмосферное давление. Это может спровоцировать плохое самочувствие.

Между тем в среду, 20 декабря, в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в городе местами поднимется до трех градусов тепла. Скорость порывов ветра не превысит 11 метров в секунду.



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