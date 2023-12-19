Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье в связи с гололедицей. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 21 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – отметило учреждение.

Днем 19 декабря в Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Помимо этого, в столице и Московской области введены предупреждения из-за налипания мокрого снега и гололеда – до 21:00 19 декабря, из-за ветра – до 23:00 19 декабря.

Водителям ряда российских регионов рекомендовали сохранять бдительность на дорогах из-за мокрого снега. Так, в ближайшие сутки он ожидается на всей протяженности трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

Кроме того, около 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за оттепели. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по очистке водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

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