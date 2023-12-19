Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до 11:00 21 декабря. Помимо этого, в столице и Московской области введены предупреждения из-за налипания мокрого снега и гололеда – до 21:00 19 декабря, из-за ветра – до 23:00 19 декабря.

Также жителей столичного региона призвали подготовиться к интенсивным осадкам, которые ожидаются после 15:00 19 декабря. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на погоду влияет циклон.

Водителям ряда российских регионов рекомендовали сохранять бдительность на дорогах из-за мокрого снега. Так, в ближайшие сутки он ожидается на всей протяженности трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

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