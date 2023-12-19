Интенсивные осадки начнутся в Москве после 15:00 19 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столичного региона призвали подготовиться к интенсивным осадкам, которые ожидаются после 15:00 во вторник, 19 декабря. Ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погоде в своем официальном телеграм-канале.

"В столичном регионе ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в период 15:00–18:00. Температура воздуха после полудня в Москве достигнет 2–3 градусов", – говорится в ее публикации.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил RT, что на погоду в Москве и области влияет циклон.

"Вся Западная Европа, и вся европейская часть страны, и Западная Сибирь находятся на южной периферии этого циклона. Поэтому тепло "качается" из Атлантики – с запада на восток", – объяснил он.

По прогнозам синоптика, в течение всей недели погода не изменится. Так, по его словам, столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов. При этом в ночное время может быть теплее, чем днем, предупредил Вильфанд. Он объяснил, что такая ситуация возникает, когда атлантический воздух проникает далеко на восток.

Похолодание может прийти только в воскресенье, 24 декабря, или в понедельник, 25 декабря, отметил эксперт. Вильфанд призвал не ждать сильных морозов. Температура в Москве и области будет не сильно ниже нуля, добавил он. Показатели останутся значительно выше нормы, резюмировал синоптик.

Ранее водителям ряда российских регионов рекомендовали сохранять бдительность на дорогах из-за мокрого снега. Так, в ближайшие сутки он ожидается на всей протяженности трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

До этого стало известно, что высота сугробов в Москве преодолела рекорд 1941 года, остановившись на показателе в 35 сантиметров. На фоне первой оттепели зимы 2023–2024 годов максимальная температура в столице 17 декабря поднялась до 2 градусов тепла, что повлияло на снежный покров.



Синоптики рассказали о погоде в столице в течение недели