Ученые рассказали про фактор эффекта "острова тепла" в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эффект "острова тепла" влияет на разницу температур в городе и его пригородах, а также может являться фактором погодных аномалий, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследователей.

Из-за эффекта в городе может выпасть больше осадков, приводят пример ученые. Уточняется, что данное явление изучили сотрудники НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова, Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова и Московского физико-технического института.



Чтобы изучить городской "остров тепла", исследователи применили технологии искусственного интеллекта (ИИ). Ученые провели машинное обучение на основе данных о температуре в центре Москвы, на метеостанции острова Балчуг, а также в Подмосковье за последние 50 лет. Оказалось, что ИИ смог спрогнозировать тепловые аномалии в Москве с точностью до 85–90%.

Один из авторов исследования, научный сотрудник Института океанологии Михаил Криницкий подчеркнул, что на основе погодных данных было сделано несколько моделей машинного обучения. После их сравнения ученые выбрали ту, что сделала наименьшее количество ошибок, а затем применили ее для изучения фактора "острова тепла", объяснил он.

По данным авторов, такие модели можно применить и на территории иных мегаполисов. Они уверены, что программе нужно будет всего около 2 часов для внесения изменений.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что 5 декабря в Москве в очередной раз обновился рекордный показатель высоты снега. В среднем на территории столицы сугробы подросли на 1 сантиметр.

Однако на метеостанциях в Тушине и у МГУ высота не изменилась, а на метеостанции Балчуг – уменьшилась на 5 сантиметров. Синоптик объяснил это "городским островом тепла", который лучше всего заметен в центре города.

По данным Гидрометцентра России, во вторник, 19 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается гололед и налипание мокрого снега. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, а в Подмосковье – от нуля до 5 градусов тепла.

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