Высота снежного покрова в Москве уменьшилась за сутки на 4 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота снежного покрова на главной метеостанции столицы – ВДНХ – уменьшилась за минувшие сутки на 4 сантиметра – до 31 сантиметра. Об этом специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что данное значение ниже суточного рекорда 19 декабря, но более чем в два раза превышает климатическую норму. В ближайшие дни снег продолжит таять.

По информации синоптика, самые высокие сугробы в Москве зафиксированы на метеостанции МГУ – 39 сантиметров, это также на 4 сантиметра ниже вчерашнего показателя.

При этом на территории Подмосковья самый высокий снежный покров остается в Коломне – 43 сантиметра. Показатель на 1 сантиметр ниже того, который был вчера, подчеркнул специалист.

По сравнению с 17-м числом, в понедельник, 18 декабря, высота снега в Москве упала на 3 сантиметра. При этом высота сугробов преодолела предыдущий рекорд 1941 года, установившись на уровне в 35 сантиметров.

Во вторник, 19 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается гололед и налипание мокрого снега.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, а в Подмосковье – от нуля до 5 градусов тепла.

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