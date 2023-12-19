Москвичам рассказали о погоде 19 декабря

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 19 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается гололед и налипание мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, а в Подмосковье – от нуля до 5 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 1 градуса, по области – до минус 2 градусов.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе с 18 декабря температура воздуха в столице будет выше нормы на 3–4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, несмотря на уменьшение высоты сугробов на три сантиметра из-за оттепели, снег в Москве полностью не растает.

"Атмосфера": 4 градуса тепла ожидается в столице 19 декабря