"Автодор" призвал водителей некоторых регионов России быть внимательными из-за оттепели

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Автомобилистам ряда регионов России стоит быть предельно внимательными из-за начавшейся оттепели, сообщила пресс-служба "Автодора" в своем телеграм-канале.

"В связи с околонулевой температурой просим водителей быть внимательными за рулем, особенно в утренние часы. Избегайте резких маневров, помните про увеличенную дистанцию", – рассказали специалисты.



В понедельник, 18 декабря, на всех участках автомобильных дорог М-11 "Нева" и М-12 "Восток" прогнозируются осадки в виде мокрого снега. В этот же день снегопад может пройти и на трассе М-4 "Дон" на участках в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, подчеркнули в "Автодоре".

Кроме того, в ночь на 19-е число мокрый снег пройдет еще раз не только на М-4 "Дон" в Московской и Тульской областях, но и на всем протяжении М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", уточнили в пресс-службе. В это же время в Ростовской области и Краснодарском крае в районе М-4 "Дон" будет дождь, сказали в компании.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что 18 декабря в Москве и области ожидаются облачная погода и небольшие осадки, а на дорогах будет гололедица. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от 0 до 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до 3 градусов.



В целом на неделе с 18 по 24 декабря столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов тепла, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

До 16:00 вторника, 19 декабря, в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра. В Подмосковье он продлится до 18:00 19 декабря.

Синоптики обещают плюсовую температуру в Москве 18 декабря