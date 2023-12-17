Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что в столице предупреждение будет действовать до 16:00 19 декабря, в Московской области – до 18:00 19 декабря.

Кроме того, до 16:00 17 декабря действует желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и изморозевого отложения.

Ранее утром в Москве обновился суточный рекорд снежного покрова. На базовой станции столицы ВДНХ его высота составила 38 сантиметров.

Оттепель и гололедица ожидаются в столице 17 декабря