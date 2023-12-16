МЧС предупредило москвичей о снеге и порывистом ветре с утра воскресенья

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Спасатели предупредили москвичей о снеге и ветре с порывами до 15 метров в секунду с утра воскресенья, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 16:00 17 декабря. По прогнозам синоптиков, в Москве в этот период времени прогнозируются снег и мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололед. Будет дуть порывистый ветер. На дорогах образуется гололедица.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В свою очередь в Дептрансе Москвы призвали автомобилистов пересесть в воскресенье с личных машин на городской транспорт из-за ожидающегося мокрого снега.

"Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – говорится в сообщении.

Водителей большегрузов попросили планировать поездки с учетом прогноза погоды, не перегружать свои автомобили. Также автомобилистам следует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 сантиметров.

По его словам, это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд высоты снежного покрова для 16 декабря. Прежнее достижение высоты сугробов этого дня составляло 33 сантиметров и принадлежало 1919 году.

Синоптик добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.

Последствия сильного снегопада устраняют в Москве в круглосуточном режиме. Ранним утром специалисты провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой.

Под особым контролем городских служб – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Работает снегоуборочная и погрузочная техника, в связи с чем автомобилистов призвали быть внимательными на дороге. Пешеходов призвали быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ранее сообщалось, что более 50% месячной нормы осадков выпало с начала снегопада в Москве. В отдельных районах города с вечера 14 декабря выпало от 18 до 23 сантиметров снега. Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений.

Столичные коммунальщики пристально следят за метеообстановкой в городе