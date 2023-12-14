Синоптики спрогнозировали оттепель и гололедицу в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Длительная оттепель с гололедом и снегопадами придет в Москву в конце воскресенья, 17 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Еще в первой половине дня зимняя погода (минус 5 – минус 3 градуса), а к вечеру атлантическое тепло достигнет Москвы и начнется оттепель. И, по расчетам, она будет длиться долго. Как минимум – всю первую половину следующей недели", – сказал он.

По словам синоптика, уже в понедельник, 18 декабря, температура ночью будет в районе нуля, а дневной и ночной диапазон температур составит от минус 2 до плюс 2 градусов. Погода с дождем и мокрым снегом сохранится до среды, 20 декабря.

Кроме того, с 17-го числа в столице возможен гололед, который также может сохраняться долгий период. Температуры могут вырасти на 4–5 градусов выше нормы, сказал он.

"На самом деле такая погода очень коварная, это очень опасное событие", – подчеркнул Вильфанд.

Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин в беседе с RT сказал, что на смену южного циклона, который всю текущую неделю будет накрывать европейскую территорию России снегом, придет очередной циклон. Он принесет в столичный регион теплую воздушную массу, уверен Ильин.

"В воскресенье днем мы будем с минусовой температурой, а к вечеру температура пойдет на плюс. На следующей неделе мы будем с аномально высокими температурами, оттепелями, небольшими морозами по ночам. С вечера воскресенья возможен ледяной дождь. Дорожная обстановка станет непростой", – заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что из-за снегопада в ночь на 15 декабря в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Планируется, что выпадет до 17,4 миллиметра осадков, а столичные метеостанции побьют очередной суточный рекорд.

По его словам, высота снега в столице может увеличиться до 55 сантиметров. Это также станет новым суточный рекордом. В 1919 году в Москве фиксировались сугробы высотой в 32 сантиметра.



До этого заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в круглосуточной уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний, а также 18 тысяч единиц техники.

Синоптики предупредили об усилении снегопада во второй половине дня 14 декабря в Москве