В Москве высота сугробов достигла 150-летнего максимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений, рассказал в своем телеграм-канале специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений", – отметил эксперт.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале уточнил, что в столице обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова.

По его словам, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, теперь максимальная высота снега для 15 декабря составляет 38 сантиметров. Прежний рекорд был поставлен в 1919 году и составлял 33 сантиметра.

При этом на метеостанции МГУ высота снега достигла 49 сантиметров, а на территории Московской области больше всего снега выпало в Коломне – 47 сантиметров.

Немногим позже Леус заявил, что в столице за 15 декабря выпало 12 миллиметров осадков, что составляет 24% от месячной нормы декабря. По его словам, чтобы побить суточный рекорд, нужно еще 6 миллиметров осадков. Однако выпадение этого количества снега маловероятно. Специалист напомнил, что рекорд для 15 декабря составляет 17,3 миллиметра, принадлежащий 1966 году.

Ранее Тишковец сообщал, что за минувшие сутки из-за циклона "Ваня" в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье – до 33% от климатической нормы декабря.

Из-за непогоды в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря.

В пятницу в столице и области ожидаются облачная погода и сильный снег, на дорогах местами снежные заносы и гололедица. Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до минус 8 градусов.

Дептранс призвал москвичей использовать для поездок по городу метро, МЦК и Московские центральные диаметры (МЦД).

Сейчас движение на Московских скоростных диаметрах (МСД), Третьем транспортном кольце (ТТК) и Садовом кольце находится в рабочем режиме. Однако из-за трудных метеоусловий, сниженной скорости транспортного потока, мелких аварий, строительных работ, а также короткого рабочего дня во второй половине пятницы, 15 декабря, могут ожидаться дополнительные затруднения.

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