Москвичам рассказали о погоде 15 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Новосильцев Артур

В пятницу, 15 декабря, в столице и области ожидаются облачная погода и сильный снег, на дорогах местами снежные заносы и гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до минус 8 градусов.

Юго-восточный и северо-западные ветра будут дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Из-за непогоды в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что из-за снегопада в ночь на 15 декабря в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Планируется, что выпадет до 17,4 миллиметра осадков, а столичные метеостанции побьют очередной суточный рекорд. По его словам, высота снега в столице может увеличиться до 55 сантиметров.