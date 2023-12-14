Поезда "Аэроэкспресс" курсируют штатно в условиях непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезда компании "Аэроэкспресс" ходят штатно в условиях плохой погоды. Об этом сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что составы курсируют по графику в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Кроме того, пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила Агентству "Москва", что воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях. На данный момент нет отмен и задержек рейсов, добавили там.

В пресс-службе отметили, что технический парк аэропорта укомплектован: подготовлено свыше 100 единиц снегоуборочной техники и машин для распределения противогололедных реагентов. Также созданы резервы противообледенительной обработки самолетов. Ресурсы, используемые для очистки территории аэродрома, планируются с учетом погоды на ближайшие сутки, заключили в сообщении.

Ранее Дептранс Москвы попросил жителей города пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада. В вечернее время могут возникнуть затруднения по направлению в область на Ленинградском, Щелковском и Дмитровском шоссе.

Ведомство призвало москвичей пересесть с личного транспорта на метро, МЦК и МЦД. Также можно воспользоваться автобусами, электробусами и такси, поскольку они курсируют по выделенным полосам, добавили в Дептрансе.

Москвичей предупредили об изменении графика движения аэроэкспрессов в Шереметьево