Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы просят пользоваться общественным транспортом на фоне сильного снегопада. Соответствующие рекомендации появились в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение на Варшавском шоссе и Волоколамском шоссе – рабочее. Интенсивное движение сейчас в центральной части города и на Дмитровском шоссе в районе дома 121, МКАД в районе шоссе Энтузиастов и Липецкой улицы", – говорится в публикации.

Кроме того, автомобилистов предупреждают, что вечером затруднения могут возникнуть по направлению в область на Ленинградском, Дмитровском и Щелковском шоссе. В департаменте посоветовали отложить вечерние поездки до 19:00.

Лучше всего перемещаться на метро, МЦК и МЦД, отметили в ведомстве. Что касается наземного транспорта, автобусы быстрее всего добираются до нужного места по выделенным полосам, добавили в Дептрансе.

По словам специалистов ЦОДД, движение вечером в четверг, 14 декабря, могут замедлять погодные условия и небольшие ДТП. Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Желтый уровень погодной опасности ввели в столице и области. Предупреждение действует с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что около 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в результате сильного снегопада, который пройдет с вечера четверга, 14 декабря, до утра пятницы, 15 декабря.



Синоптики предупредили жителей столицы о затяжном снегопаде 14–15 декабря