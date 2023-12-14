До 30% месячной нормы осадков выпадет в столице из-за циклона "Ваня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве в результате сильного снегопада, который пройдет с вечера четверга, 14 декабря, до утра пятницы, 15 декабря. Об этом в эфире "Соловьев Live" рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что за прошедший день в Москве уже выпало от 2 до 4 миллиметров осадков, поэтому высота снежного покрова в городе составляет от 31 до 40 сантиметров, что почти в 2,5 раза выше нормы.



"В четверг сохранятся январские морозы, под утро было минус 11,6, в течение дня не выше минус 7 – минус 10 градусов", – рассказал Тишковец.

Погода 14-го числа будет связана с влиянием теплого атмосферного фронта из-за циклона "Ваня", который сместится от восточной части Карпат к берегу Южного Буга. Вечером в четверг начнется сильный снегопад, из-за чего ночью видимость может в некоторые моменты ухудшиться до 200 метров, предупреждает синоптик.

"Выпадет до 17,4 миллиметра осадков. <...> Вероятен повтор суточного рекорда осадков, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 миллиметра", – подчеркнул он.

Тишковец гарантирует, что в столице побьют и суточный рекорд по высоте снежного покрова, который вырастет на 9–14 сантиметров, достигнув высоты 40–45 сантиметров у метеостанции на ВДНХ и 50–55 – у МГУ. В 1919 году в этот день фиксировали 32-сантиметровые сугробы.

"То, что нас ждет, не стоит называть снегопадом века и это точно не камни с неба. Просто хороший снегопад, который время от времени случается русской зимой", – заключил он.

Ранее Гидрометцентр России рассказал, что в Москве и области в четверг ожидаются облачная погода и метель, а на дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от минус 6 до минус 8 градусов, в Подмосковье – от минус 5 до минус 10 градусов.



До этого МЧС Москвы предупредил жителей и гостей столицы о метели в период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря.

В МЧС предупредили москвичей о метели и сильном ветре 14 декабря