Более 130 тыс человек и 18 тыс единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В круглосуточной уборке снега в Москве задействованы более 130 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний, а также 18 тысяч единиц техники, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на фоне продолжающихся снегопадов в городе ведутся масштабные работы по очистке дорог, тротуаров, дворов, а также крыш жилых домов. Идет непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, круглосуточно ведутся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке.

Бирюков напомнил, что особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Кроме того, заммэра рассказал, что в связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей в первую очередь на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 15 декабря станет самым снежным днем в столице на текущей неделе. По прогнозам синоптика, в этот день циклон будет практически в центре столичного региона.

Также начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря в столице выпадет от 10 до 14 сантиметров снега. По его словам, очередной снегопад принесет в столичный регион южный балканский циклон.

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