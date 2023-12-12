Москвичей предупредили о гололедице до 14 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 11:00 четверга, 14 декабря.

Погода в столице в ближайшие дни будет облачной, в городе ожидаются снегопады. В среду, 13 декабря, столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза. Уже в четверг, 14 декабря, в Москве потеплеет до 7 градусов ниже нуля.

Снегопад усилится в Москве в пятницу, 15 декабря. В этот день может выпасть около 40% месячной нормы осадков. Из-за затяжных снегопадов высота сугробов в столице к концу недели вырастет примерно на 7–10 сантиметров. В некоторых местах снежный покров увеличится до 50 сантиметров.

На фоне неблагоприятных погодных условий столичный Дептранс рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт.

Москву накроет циклон "Ваня"