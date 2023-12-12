Облачная погода и метель ожидаются в Москве 12 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 12 декабря, в Москве и области ожидается облачная погода и метель, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до минус 8 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил, что с 12 по 14 декабря включительно в городе ожидается метель. По его словам, к концу недели сугробы в Москве могут достичь 50 сантиметров.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, сообщил, что 15 декабря в столице может выпасть порядка 40% месячной нормы осадков.

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