Москвичей предупредили о метели в ближайшие три дня

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К концу недели сугробы в Москве достигнут 50 сантиметров из-за снегопада, который начнется ближе к 00:00 12 декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, снег будет идти ежедневно в течение всей недели, местами сильный. По расчетам, за это время в городе выпадет от 13 до 22 миллиметров снега, но в некоторых местах эти значения будут выше.

Синоптик заявил, что к концу недели в Москве сугробы вырастут до 45–50 сантиметров, что является "колоссальной высотой".

Он добавил, что рекордная высота столичных сугробов была в 1919 и 1941 годах. Так, в 1919 году высота снежного покрова составляла 32–33 сантиметра, а с 17 декабря 1941 года – 36 сантиметров. Но оба этих рекорда могут быть побиты этой зимой, сказал синоптик.

Кроме того, он спрогнозировал, что с 12 по 14 декабря включительно в городе ожидается метель. Порывы ветра будут до 15 метров в секунду, из-за большого количества снега ситуация для водителей и работников ЖКХ будет сложной, предупредил Вильфанд.

В заключение он рассказал, что порывистый ветер и метель могут спровоцировать неравномерное распределение сугробов. С его слов, где-то они будут большими, а где-то почти не подрастут.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 15 декабря в Москве может выпасть около 40% месячной нормы осадков. По его информации, в этот день средиземноморский циклон принесет в столицу до 19–24 миллиметров снега.

В Москве выпадет до 55 миллиметров осадков с 11 по 17 декабря