Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, выпавший снег может растаять лишь в том случае, если в течение восьми дней температура будет плюс 10 градусов. Вместе с тем Вильфанд отметил, что сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 37 сантиметров и является рекордной за более чем 140 лет.

Самым холодным днем декабря может стать 10-е число. Тогда когда столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Первые 20-градусные морозы уже выявили минувшей ночью в Подмосковье. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, самым холодным местом стал Клин. По его словам, подобные температурные показатели стали вторыми по силе за последнее десятилетие.

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