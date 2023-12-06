Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ноябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на европейскую службу по изменению климата Copernicus.

Там отметили, что средняя температура на планете в ноябре составила 14,22 градуса по Цельсию. Это превысило предыдущий рекорд 2020 года на 0,32 градуса. Таким образом ноябрь – шестой месяц в этом году, побивший температурные рекорды, пишет агентство.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что прошедшей осенью количество часов солнечного сияния в Москве составило 303 часа, что на 18% больше сезонной нормы. Она добавила, что больше всего солнце светило в сентябре, а в октябре и ноябре показатели были меньше нормы. Так, в ноябре всего 17 часов при норме 32, сказала синоптик.

"Цифра дня": 303 часа