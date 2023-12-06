Москвичам рассказали о погоде 6 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 6 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и изморозь. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщили синоптики, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 10 до минус 12 градусов, по области – от минус 8 до минус 13 градусов. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 7 декабря температура в столице может опуститься до минус 18 градусов, а в Подмосковье – до минус 21 градуса.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Предупреждение продлится до 23:00 8 декабря. В Гидрометцентре сообщили, что с 5 по 9 декабря в Москве и Московской области прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 7–14 градусов ниже нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на фоне морозов специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве