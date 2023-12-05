Работа системы отопления в Москве скорректирована из-за похолодания

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в ночные часы может понижаться до минус 18–20 градусов. По словам Бирюкова, на данный момент температура теплоносителя в магистральных сетях полностью соответствует погодным условиям.

Заммэра объяснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды.

В Москве и Московской области начались аномальные холода. 5 декабря температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря.

Самый холодный день будет 10 декабря. До минус 22 – минус 23 градусов. Аномально холодная погода в Москве на 7 и более градусов ниже нормы будет держаться в течение четырех дней.

В столичном регионе с ночи 5 декабря до 23:00 8 декабря действует оранжевый уровень погодной опасности. Причиной тому – аномально холодная погода со средней температурой на 7–10 градусов ниже нормы. Аномальные температуры в Подмосковье могут достичь и 14 градусов ниже нормы.

Новости часа: на столицу надвигаются морозы на 10 градусов ниже нормы