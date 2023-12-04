Москвичей предупредили об аномальных морозах до выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за аномальных морозов, сообщает Гидрометцентр России.

Он будет действовать с 00:00 5 декабря до 23:00 8 декабря. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Аналогичное предупреждение объявили в Подмосковье – там аномалия может составлять 7–14 градусов.

Ранее сообщалось, что сильные морозы наступят в Московском регионе к концу недели. Циклон, из-за которого в Москве прошел снегопад, теперь перемещается на Урал. После этого с северо-востока придет холодный арктический воздух, поэтому температура в городе резко упадет. Уже 5 декабря в столице днем ожидается до минус 9 градусов, а ночью – до минус 15.

Столбики термометров с каждым днем будут опускаться на градус ниже, из-за чего 6 декабря прогнозируется до минус 17 градусов ночью, а днем – до минус 12.

Также москвичей предупредили о самых холодных днях на этой неделе – четверг, пятница и суббота. Ночью 7 декабря в Москве ожидается до минус 18 градусов, а днем – до минус 14. Также он сообщил, что в этот день ожидается еще и гололедица на дорогах. Ночью 8 декабря прогнозируется до минус 20 градусов, а днем – до минус 18. Такая же температура сохранится и 9 декабря.

Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки