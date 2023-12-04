Москвичей предупредили о январских морозах в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные морозы наступят в Московском регионе к концу недели. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова синоптика Александра Ильина.

"В европейской части России объединятся два антициклона – южный и северный. Они разнотемпературные, поэтому во время их слияния возможен небольшой снег", – уточнил специалист.

Как утверждает Ильин, циклон, из-за которого в Москве прошел снегопад, теперь перемещается на Урал. После этого с северо-востока придет холодный арктический воздух, поэтому температура в городе резко упадет. Уже 5 декабря в столице днем ожидается до минус 9 градусов, а ночью – до минус 15.

По словам синоптика, столбики термометров с каждым днем будут опускаться на градус ниже, из-за чего 6 декабря прогнозируется до минус 17 градусов ночью, а днем – до минус 12.

Также Ильин предупредил москвичей о самых холодных днях на этой неделе – четверг, пятница и суббота. Ночью 7 декабря в Москве ожидается до минус 18 градусов, а днем – до минус 14. Также он сообщил, что в этот день ожидается еще и гололедица на дорогах. Ночью 8 декабря прогнозируется до минус 20 градусов, а днем – до минус 18. Такая же температура сохранится и 9 декабря.

Синоптик заявил, что в общем отклонение от климатическое нормы для начала декабря по Москве составляет 13 градусов.

При этом он сообщил, что с 10 декабря в регионе станет теплее. По его словам, к 11 декабря температура воздуха достигнет отметки в минус 10 градусов.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.



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