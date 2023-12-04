Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре 4 декабря

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В первый день недели, 4 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 6 до минус 8 градусов, по области – от минус 5 до минус 10 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 15 градусов, а в Подмосковье – до минус 17 градусов.

Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме по причине сильного снегопада в столице.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что декабрь в Москве будет снежным и холодным. Так, средняя месячная температура в декабре прогнозируется около и ниже нормы.

В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада