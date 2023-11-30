Синоптик заявил, что декабрь в Москве будет снежным и холодным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Декабрь 2023 года в Москве будет снежным и холодным, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя месячная температуры в декабре в Москве прогнозируется около и ниже нормы. А количество осадков – около и больше нормы", – передает Агентство "Москва" слова синоптика.

По словам специалиста, 1 декабря температура в Москве будет в районе минус 5 – минус 3 градусов, что соответствует температуре конца декабря. Кроме того, с вечера в городе ожидается гололедица, поэтому москвичам стоит быть внимательными, предупредил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали, что на Новый год столицу ждет морозная и снежная погода. Высота снежного покрова в городе в праздничный день может составить выше средних значений.

Столичные коммунальные службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий непогоды. 30 ноября снегопад в Москве продолжится, сообщают синоптики. Сейчас высота снежного покрова в столице составляет от 18 до 25 сантиметров.

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