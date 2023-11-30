Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 16:08

Общество

Синоптик заявил, что декабрь в Москве будет снежным и холодным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Декабрь 2023 года в Москве будет снежным и холодным, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя месячная температуры в декабре в Москве прогнозируется около и ниже нормы. А количество осадков – около и больше нормы", – передает Агентство "Москва" слова синоптика.

По словам специалиста, 1 декабря температура в Москве будет в районе минус 5 – минус 3 градусов, что соответствует температуре конца декабря. Кроме того, с вечера в городе ожидается гололедица, поэтому москвичам стоит быть внимательными, предупредил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали, что на Новый год столицу ждет морозная и снежная погода. Высота снежного покрова в городе в праздничный день может составить выше средних значений.

Столичные коммунальные службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий непогоды. 30 ноября снегопад в Москве продолжится, сообщают синоптики. Сейчас высота снежного покрова в столице составляет от 18 до 25 сантиметров.

"Мой район. Обратная связь": почти 5 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

Читайте также

обществопогода
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика