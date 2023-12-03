Горслужбы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме по причине сильного снегопада в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров", – рассказал он.

Также Бирюков уточнил, что на постоянном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Кроме того, специалисты продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети.

По его словам, с 12:00 коммунальная техника начнет очищать дороги и пешеходные зоны (тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам), а также обрабатывать пути от гололеда.

"Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков", – добавил заммэра.

Отметим, что для помощи водителям грузового транспорта на МКАД и в ТиНАО выехали на дежурство тягачи.

При этом Бирюков сообщил, что 4 декабря, когда снегопад закончится, специалисты будут очищать от снега и наледи кровли, выступающие фасады зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Соответствующие места будут огорожены лентами для исключения прохода москвичей.

Заммэра Москвы призвал жителей столицы быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также не использовать для поездок личный транспорт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прогнозируется сильный снегопад. По ее словам, снег будет сильным, с ветром и метелью. К вечеру наметет местами до 10 сантиметров снега, уточнила она.



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