На Россию надвигаются аномальные холода – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большую часть территории России в ближайшие дни накроют аномальные морозы. В отдельных регионах морозы будут достигать 40–50 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как отметил синоптик, очень холодная погода ожидается на огромной территории страны. По словам Вильфанда, аномалии будут "впечатляющими".

"Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7–14 градусов ниже нормы, а местами – на 15–20 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать –23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе – 30 градусов", – сообщил Вильфанд.

Морозы до 16–23 градусов придут и в Центральный федеральный округ 5 и 6 декабря. Это на 7–12 градусов ниже нормы. По словам синоптика, аномально холодная погода распространится также на регионы Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидаются до 23 градусов, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – до 30-41 градуса.

А в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет морозы будут достигать отметки в минус 43-49 градусов, и местами даже до 54 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о снегопаде и метели 3 декабря. В столице ожидаются сильный снег, метель, а также снежные заносы и гололедица.