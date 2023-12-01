Спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели поисково-спасательной службы на московских водоемах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает пресс-служба столичного комитета городского хозяйства.

По его словам, лед на московских водоемах еще хрупкий, он не может выдержать вес человека. Поэтому он призвал москвичей не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними животными вблизи воды.

Он также добавил, что сейчас на Москве-реке льда либо нет вообще, либо его толщина не больше шести сантиметров. На внутренних водоемах толщина льда от пяти по 15 сантиметров, на реке Десне и прудах на территории ТиНАО – 10–12 сантиметров.

В зимнее время года спасатели будут патрулировать водоемы на судах на воздушной подушке. Всего планируется задействовать свыше 20 единиц такой техники, поскольку этот транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

Ранее сообщалось, что спасатели каждый день выходят на рейды. Они проводят профилактические беседы с населением и дают рекомендации, как правильно вести себя на льду. Уточняется, что из-за тонкого льда на водоемах столичного региона два рыбака уже пострадали на Иваньковском водохранилище.

Москвичей предупредили о хрупком льде на столичных водоемах