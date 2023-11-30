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30 ноября, 07:30

Безопасность

Москвичам рассказали, как в городе следят за безопасностью на заледеневших водоемах

Москвичам рассказали, как в городе следят за безопасностью на заледеневших водоемах

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В Москве установились низкие температуры, но лед на водоемах еще не окреп. Из-за этого уже есть пострадавшие. Два рыбака едва не погибли на Иваньковском водохранилище.

В настоящее время спасатели следят за безопасностью и ситуацией на водных объектах столичного региона. Они ежедневно выходят на рейды – проводят профилактические беседы и дают рекомендации, как правильно вести себя на льду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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