Глава Рязанской области заявил, что пострадавших после атаки БПЛА Украины нет

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В результате атаки украинского беспилотника в Рязанской области, предварительно, не выявлено пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Помимо этого, также при атаке не было причинено никакого материального ущерба, добавил глава области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Рязанской областью. Беспилотник был запущен с украинской территории.

До этого в военном ведомстве рассказали, что системы ПВО сбили над южной частью акватории Азовского моря две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200.