ПВО сбила беспилотник в небе над Рязанской областью – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Рязанской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки была пресечена в 21:30 по московскому времени. Беспилотник, по информации Минобороны, был запущен с украинской территории.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", – говорится в сообщении.

До этого беспилотник сбили в Каменском районе Ростовской области. Объект обнаружила и ликвидировала система ПВО. В результате произошедшего пострадавших и повреждений не выявили.

