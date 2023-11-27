27 ноября, 22:16Происшествия
ПВО сбила беспилотник в небе над Рязанской областью – МО РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Рязанской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытка атаки была пресечена в 21:30 по московскому времени. Беспилотник, по информации Минобороны, был запущен с украинской территории.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", – говорится в сообщении.
До этого беспилотник сбили в Каменском районе Ростовской области. Объект обнаружила и ликвидировала система ПВО. В результате произошедшего пострадавших и повреждений не выявили.
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