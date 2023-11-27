ПВО сбила две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО над южной частью акватории Азовского моря сбили за минувшие сутки две переделанные для ударов по наземным целям украинские зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ ликвидировали 21 беспилотник ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Василевка, Ясное ДНР, Червоногорка, Очеретоватое, Переможное Запорожской области.

В Минобороны напомнили, что с начала СВО российские силы уничтожили 542 украинских военных самолета, 9 257 БПЛА, 255 вертолетов, 13 647 танков и других боевых бронированных машин, 442 зенитных ракетных комплекса, 7 192 орудия полевой артиллерии и минометов, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 15 666 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике противника в районе Приютного.

До этого ВС РФ сбили три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев. Вместе с тем средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 беспилотников ВСУ.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении