Войска РФ отразили атаку украинской штурмовой группы на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова.

Кроме того, артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике противника в районе Приютного. Потери украинских войск при этом составили до 80 солдат и два автомобиля, добавил Чехов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей.

До этого в военном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточным оружием и БПЛА 31 групповой удар по объектам на Украине с 18 по 24 ноября. Удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения военной техники, артиллерийских боеприпасов, вооружения, базам горючего.