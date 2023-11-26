26 ноября, 12:20Происшествия
Две украинские ракеты С-200 уничтожили над Азовским морем
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны над акваторией Азовского моря уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, попытка атаки произошла в 11:00 по московскому времени.
"Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ сбили три украинских Миг-29 во время воздушных и противовоздушных боев.
Вместе с тем средства ПВО РФ ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 198 беспилотников ВСУ.
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