ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли высокоточным оружием и БПЛА 31 групповой удар по объектам на Украине с 18 по 24 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что удары наносились по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения военной техники, артиллерийских боеприпасов, вооружения, базам горючего.

Также были поражены пункты размещения нацформирований "Азов" (группировка признана террористической организацией и запрещена в РФ), Иностранного легиона и подразделений ВСУ.

"Все назначенные объекты поражены", – заключили в оборонном ведомстве.

Также российские подразделения группировки войск "Юг" за сутки сбили 12 украинских беспилотников и шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на донецком направлении.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Клещеевки, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Васюковка и Раздоловка.

До этого военнослужащие ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении