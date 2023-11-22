Вооруженные силы РФ уничтожили склад авиационных средств ВСУ и ЗРК С-300

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", – говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что украинские войска с начала месяца потеряли 13,7 тысячи бойцов. Объем вооружений армии Украины сократился на 1,8 тысячи единиц.

В частности, на краснолиманском направлении ВС РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов ВСУ. Противник потерял до 100 военных.

