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22 ноября, 15:36

Политика

Вооруженные силы РФ уничтожили склад авиационных средств ВСУ и ЗРК С-300

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и зенитный ракетный комплекс С-300 в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", – говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что украинские войска с начала месяца потеряли 13,7 тысячи бойцов. Объем вооружений армии Украины сократился на 1,8 тысячи единиц.

В частности, на краснолиманском направлении ВС РФ подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов ВСУ. Противник потерял до 100 военных.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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