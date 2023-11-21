В Киеве появились "большие проблемы" из-за сокращения поставок боеприпасов США – СМИ

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На фоне сокращения поставок боеприпасов США в Киеве появились "большие проблемы", украинская армия может потерять позиции на фронте "очень дорогой ценой". Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Источник издания выразил обеспокоенность по вопросу поставок оружия из-за разногласий в американском конгрессе по поводу продолжения оказания помощи Вооруженным силам Украины.

"У нас большие проблемы... Основные боеприпасы не поступают", – сказал чиновник.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у американской стороны нет такого оружия для ВСУ, которое могло бы стать в нынешнем конфликте с Москвой "волшебной палочкой".

По его словам, результаты украинской армии на фронте зависят от способности бойцов синхронизировать применение различных вооружений, предоставляемых Западом. Остин добавил, что это жесткая и изматывающая борьба, и такой она будет и в дальнейшем.

США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета