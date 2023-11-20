Политолог заявил о попытке Зеленского привлечь внимание провокационными высказываниями

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Президент Украины Владимир Зеленский провокационными заявлениями пытается привлечь к себе внимание со стороны западных изданий. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Проблема Зеленского в том, что мировые СМИ на это остро реагировать перестают уже. Есть информация, что в крупных редакциях западных, и не только, издания уже отказываются от предложений интервью с Зеленским", – заявил эксперт.

Кроме того, по словам Кошкина, украинский лидер и сам понимает, что СМИ теряют интерес к нему. В связи с этим он пытается подогреть его искусственным путем.

В качестве примера политолог привел заявления президента Украины о конфликте в Молдавии в 2026 году и на Балканах в 2028 году.

Ранее Зеленский заявил, что опасается нового "майдана" в стране с целью его отстранения от власти. Соответствующими данными, по его словам, располагают украинские спецслужбы. Зеленский считает, что за попытками может стоять РФ.

