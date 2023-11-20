Глава Пентагона прибыл в Киев на встречу с руководством Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, где планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона, сообщает RT.

"Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с лидерами Украины", – cнаписал глава Пентагона в своих соцсетях.

Он заявил, что своим визитом дает понять, что Штаты продолжают поддерживать Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. Он обратил внимание, что из-за смещения акцентов после обострения в секторе Газа Украина стала получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

До этого он отмечал, что украинский конфликт необходимо завершить, а не заморозить. Зеленский объяснил, что даже в случае подписания "каких-нибудь Минских соглашений" и заморозки конфликта, Украина будет нести потери. К тому же, по его мнению, заморозка конфликта несет в себе риск возобновления боевых действий в любое время.

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