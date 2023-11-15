Медведев заявил о неизбежном конце американской поддержки Украины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Американская поддержка Украины близится к неизбежному концу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни", – написал он.

По мнению Медведева, заминка с выделением помощи для Израиля техническая, однако в случае с украинским государством причина другая. США "с легкостью предадут" поддерживаемые режимы, если те станут бесполезными, уверен он.

"Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже", – объяснил зампред Совбеза РФ.

В числе причин возможного ограничения военной помощи Медведев назвал большие финансовые расходы и коррупцию, а также тот факт, что Вооруженные силы Украины так и не смогли достичь военных успехов. Также не в пользу Украины играет обострение на Ближнем Востоке, уверен он.

Медведев считает, что американцы продолжат высылать финансовую помощь и заявлять о поддержке демократии, союзников и о "грядущей победе". Однако это может закончиться, уверен он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сказал, что победы Киева над РФ не будет в ближайшее время. По словам дипломата, американская помощь может сократиться, поэтому Европе нужно будет ее как-то компенсировать.



В свою очередь, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что Евросоюз не будет способен передать украинской стороне миллиард снарядов в связи со сложностью производства и увеличением затрат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что киевским властям необходимо понять, что они не смогут победить Россию на поле боя. Чем раньше это произойдет, тем быстрее появятся предпосылки для мирного разрешения конфликта, подытожил он, ответив на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что компромисс для украинцев неприемлем.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены