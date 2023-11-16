Зеленский считает, что конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать

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Украинский конфликт необходимо завершить, а не заморозить. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с африканскими журналистами, передает ТАСС.

Он заявил, что даже в случае подписания "каких-нибудь Минских соглашений" и заморозки конфликта, Украина будет нести потери. К тому, же, по мнению Зеленского, заморозка конфликта несет в себе риск возобновления боевых действий в любое время.

"Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо", – заявил он.

Украинский президент добавил, что Киев не может себе позволить думать о заморозке конфликта, как бы не было сложно. Зеленский также указал, что хотел бы видеть завершение конфликта на условиях Украины.

Ранее украинский президент заявил, что некоторые представители республиканской партии США опасны для Киева. При этом Зеленский отметил, что даже если конгресс и Белый дом изменят свою политику, то Украина продолжит сражаться и без помощи США.

До этого экс-главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.



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