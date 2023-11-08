Зеленский заявил о планах контрнаступления в 2023 и 2024 годах

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах контрнаступления в этом и следующем году. Об этом он сообщил на конференции Reuters Next, передает РИА Новости.

Он считает это важным шагом, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют людей. Зеленский добавил, что уже определены цель, конкретные города и направления, в которых будет вестись контрнаступление.

Украинский лидер сказал, что с наступлением ВСУ есть определенные сложности, хотя некоторые люди говорили, что рассчитывали на стремительные шаги в этой операции. На это Зеленский ответил, что страна получила меньше вооружения от Запада, чем рассчитывала.

Ранее бывший разведчик американских сил Тони Шаффер рассказал, что Украина не сможет провести наступательную операцию. С его слов, Зеленский находится в отчаянии. Разведчик отметил, что российские войска уже перехватили инициативу на фронте.

Провал контрнаступления ВСУ Шаффер аргументировал неэффективностью помощи западных стран.

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