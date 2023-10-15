Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления

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Украинское контрнаступление полностью провалилось. Об этом заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось полностью", – опубликовал отрывок интервью Путина в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Однако, несмотря на это, заявил российский лидер, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО. Россия в ответ на это реагирует соответствующим образом.

По словам главы государства, российские войска улучшают свое положение практически на всей линии боевого соприкосновения. Речь идет о купянском, запорожском и авдеевском направлениях. Подобное он назвал активной обороной.

"Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", – заявил Путин.

СМИ ранее сообщали, что российские военные начали наступательные действия в Авдеевке в ДНР. Цель подобного заключается во взятии в котел украинских подразделений. Наступление Вооруженных сил (ВС) РФ назвали крупнейшим с весны 2022 года.



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