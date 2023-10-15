Огнеметные системы РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям украинской армии в районах Тимковки и Ивановки на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Помимо этого, добавил он, артиллеристы ВС РФ уничтожили самоходную артустановку Krab и четыре минометных расчета противника.

Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 группировки сил "Запад" нанесли пять ударов по объектам Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика на девять месяцев из-за задержек Запада по поставкам вооружения.

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