В Киеве обвинили Запад в провале украинского контрнаступления

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика на девять месяцев из-за задержек Запада по поставкам вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Подоляка украинскому изданию.

Он отметил, что когда украинская сторона осенью 2022 года стала активно просить оружие и технику, Запад еще боялся признать, что нужно предоставить Украине все необходимое максимально быстро.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия выбилась из графика в своих контрнаступательных действиях.

До этого Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Потери он назвал "санитарными" и "безвозвратными".

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